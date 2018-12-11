11 Aralık 2018, 16:47
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Dha Dış - 'Sarı Yelekliler' Eylemlerinde Tanıştılar, 'Sarı Düğün' Yaptılar

Dha DIŞ - 'Sarı yelekliler' eylemlerinde tanıştılar, 'sarı düğün' yaptılarSongül AYHAN, (DHA) - Fransa'da 'sarı yelekliler' eylemlerinde tanışan çift, düğünlerini de 'sarı yelekliler' eylemlerinin sürdüğü sırada eylem sahasında yaptı.

Dha DIŞ - 'Sarı yelekliler' eylemlerinde tanıştılar, 'sarı düğün' yaptılar

Songül AYHAN, (DHA) - Fransa'da 'sarı yelekliler' eylemlerinde tanışan çift, düğünlerini de 'sarı yelekliler' eylemlerinin sürdüğü sırada eylem sahasında yaptı.

SARI DAMATLIK, SARI GELİNLİK

Fransa'nın Tarbes bölgesinde düzenlenen düğünde damadın 'sarı yelek' bir takım; başında sarı çiçeklerden oluşmuş bir taç takan gelinin ise özel dikim 'sarı yelek' temalı bir gelinlik giydiği görüldü. Çiftin 1 ay önce tanıştığı ve sarı yeleklilerin eylemleri sırasında oluşturulan bir barikat yanında evlenme kararı aldıkları öğrenildi. Çiftin mutlu ve unutulmaz anlarını ise arkadaşları fotoğraflayarak paylaştı. Fransa,DHA
11 Aralık 2018 Salı 16:47