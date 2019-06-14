14.06.2019 14:52
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DHA DIŞ - Şehit Büyükelçi Taha Carım için Vatikan Büyükelçiliği'nde anma töreni

Şehit Büyükelçi Taha Carım için Vatikan Büyükelçiliği'nde anma töreniİtalya (DHA) - Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği, şehit Büyükelçi Taha Carım için Roma'da bir anma töreni düzenledi.

DHA DIŞ - Şehit Büyükelçi Taha Carım için Vatikan Büyükelçiliği'nde anma töreni
İtalya (DHA) - Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği, şehit Büyükelçi Taha Carım için Roma'da bir anma töreni düzenledi.
Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, törende İtalyanca olarak yaptığı konuşmada, Carım'ın Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Büyükelçiler arasında yer aldığına dikkati çekerek, 'Carım, 1977'de Vatikan Büyükelçisi iken Roma'da şehit düştü. Kendisini rahmet ve minnetle yad ediyorum' dedi.
'AÇILAN SORUŞTURMA VE DAVANIN TAKİPSİZLİKLE NETİCELENMESİ HAZİN'
Büyükelçi Göktaş, Büyükelçi Carım'ın 9 Haziran 1977'de Büyükelçilik ikametgahının bulunduğu apartmana girişi sırasında bir teröristin iki kurşununa hedef olarak şehit düştüğünü hatırlatarak, 'Görgü tanıkları, iki işbirlikçiden de söz ediyor. Teröristlerin kaçabilmeleri, faillerin kimliklerinin saptanamaması; açılan soruşturma ve davanın da olaydan bir yıl sonra takipsizlikle neticelenmesi hazindir' diye konuştu.
Vatikan Büyükelçisi Göktaş, 1977'deki menfur saldırının o dönemdeki Papa 6. Paul tarafından da kınandığına dikkati çekerek, terörle hep birlikte mücadele etmenin önemini vurguladı. Büyükelçi Göktaş, Vatikan nezdindeki Büyükelçilerin, akademisyenlerin ve basın mensuplarının da katıldıkları anma törenindeki konuşmasında sözlerini şöyle sürdürdü
'Terörizmin her türünü kınamak üzere burada bir araya gelmiş bulunuyoruz. Terör, nefret ve şiddetle herhangi bir ilerleme kaydedilemez. Teröristlere kahraman muamelesi yapılamaz. Terör saldırısıyla hayatın son bulması, sadece bireyler değil, tüm insanlık için bir trajedidir.'
Şehit Büyükelçi Carım için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulan törende, Din Hizmetleri Ataşesi Abdülmetin Yalçın tarafından Kur'an-ı Kerim ve dua da okundu.
Taha Carım'ın 1941'de başladığı diplomatik kariyeri 63 yaşında Roma'da şehitlikle nihayete ermişti. Fransa, Yunanistan, Suriye ve Mısır'da çalışan Carım, 1957'de Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği'ne atanmıştı. Daha sonra Pakistan, Kanada, Lübnan ve İran'da da Büyükelçilik yapan Carım, terör saldırısına kurban olduğunda Vatikan nezdindeki Büyükelçilik görevinin dördüncü yılındaydı.DHA DIŞ - Şehit Büyükelçi Taha Carım için Vatikan Büyükelçiliği'nde anma töreni
Kaynak: DHA
DHA, Vatikan, Güncel

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