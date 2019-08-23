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DHA DIŞ- Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı

Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladıVahdet Ayaz, (DHA)- Anne ayı ve 3 yavrusu, Rusya'nın Yelizovo şehrine indi.

23.08.2019 10:55
DHA DIŞ- Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı
Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı
Vahdet Ayaz, (DHA)- Anne ayı ve 3 yavrusu, Rusya'nın Yelizovo şehrine indi. Ayı ve yavrularını polis kovaladı. O anlar güvenlik ve amatör kameralara yansıdı.
Olay, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki Yelizovo şehrinde meydana geldi. Anne ayı ve 3 yavrusu, Yelizovo kentinin sokaklarına indi. Olayı fark eden polis ekipler, araçla ayıları kovaladı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Ayılar, şehir merkezine girdi. Polis ekipleri, özel sinyaller kullanarak ayıları Avacha Nehri'ne doğru yönlendirdi' ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, avcıların ayıları aradığı belirtilirken; Kamçatka'da 2019 yılı içerisinde, insanlara tehlike oluşturabilecek 60 ayının öldürüldüğü; 3 kişinin ise vahşi hayvan saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtildi.
DHA DIŞ- Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı

Kamçatka, Polis, Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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