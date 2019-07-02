02.07.2019 17:18
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DHA DIŞ - Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu ziyaret etti

Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu ziyaret ettiSiyamend KAÇMAZ, MOSKOVA (DHA) ? TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu ziyaret etti.

DHA DIŞ - Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu ziyaret etti
Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA (DHA) ? TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu ziyaret etti.
Matviyenko, yaptığı kısa konuşmada iki ülke liderlerin sık görüşmesine dikkat çekerek, liderlerin yaptıkları bu sık görüşmelerin de verdikleri talimatların ne denli yerine getirilip getirilmediğini kontrol edilmesine olanak verdiğini söyledi.
Matviyenko ayrıca Türkiye'nin Suriye'deki rolünün önemine de değinirken Şentop ise, iki ülke arasında ilişkilerin çok boyutlu olduğunu ve Avrasya'da önemli rol aldığına dikkat çekti. Şentop, ayrıca vizelerin kaldırılması ile ilişkilerin daha da ivme kazanacağının altını çizdi.
TBMM Başkanı Şentop, Matviyenko'yu Türkiye'ye davet etti.
Ayrıca, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko arasında işbirliği protokolü imzalandı. DHA DIŞ - Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu ziyaret etti
Kaynak: DHA
Valentina Matviyenko, Mustafa Şentop, DHA, Güncel

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