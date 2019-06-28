28.06.2019 12:42
Haberler » Güncel » Haber

DHA DIŞ- Seyir halindeki otomobilin camındaki yılan korkuttu

Seyir halindeki otomobilin camındaki yılan korkuttuABD, (DHA)- ABD'de seyir halindeki otomobilin ön camındaki yılan gören sürücü ve yanındaki yolcunun korku ve panik anları kameraya yansıdı.

DHA DIŞ- Seyir halindeki otomobilin camındaki yılan korkuttu
ABD, (DHA)- ABD'de seyir halindeki otomobilin ön camındaki yılan gören sürücü ve yanındaki yolcunun korku ve panik anları kameraya yansıdı.
Olay, Kansas şehrindeki bir otoyolda meydana geldi. Otomobilin yan camında beliren yılan, sürünerek ön cama geçti. Yılanı gören yolcu şaşırırken, bu anları görüntüledi. Ayrıca, otomobilin sürücüsünün yılanı ön camdan kaçırmak için silecekleri çalıştırdığı ve sileceğin çarpması sonucu yılanın aracın sol tarafından aşağıya düştüğü görüldü. Sürücü ve yolcunun yaşadığı korku ve panik da kamera görüntülerinde yer aldı.DHA DIŞ- Seyir halindeki otomobilin camındaki yılan korkuttu
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri , DHA , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:47 5 evden 2 milyon liralık hırsızlığın şüphelisini özel ekip yakaladı
13:47 50 kişilik kontenjan için 10 bin başvuru
13:47 Mezuniyet töreninde evlilik teklifi
13:47 Mezuniyet töreninde evlilik teklifi
13:47 MERSİN DÖVÜŞ SANATLARININ YENİ GÖZDESİ, VALE TUDO
13:47 ÇANAKKALE ABD SAVAŞ GEMİSİ 'USNS YUMA', ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
13:47 MUĞLA BODRUM KİLİMLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI