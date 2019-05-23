DHA DIŞ – Shanahan: 10 bin ya da 5 bin gibi rakamlar gerçeği yansıtmıyor

ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, ABD'nin Ortadoğu'ya 10 bin asker göndereceği iddialarını yalanladı. Odak noktalarının 'yeterli savunma unsurlarına sahip olup olmadıkları' olduğunu belirtti.

Yerel medya, ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan'ın, ABD'nin Ortadoğu'ya 10 bin asker göndereceği iddialarını yalanladığını duyurdu. Shanahan'ın yaptığı açıklamada, "10 bin ya da 5 bin gibi rakamlar yok ve bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Şu an için odak noktamız, yeterli savunma unsurlarına sahip olup olmadığımızdır" dediği belirtildi.

Kaynak: DHA