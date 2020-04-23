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DHA? DIŞ ? Şili'de aç kalan akbabalar evcil köpeklere üşüştü

Şili'de aç kalan akbabalar evcil köpeklere üşüştüTuba KARA, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan Şili'de, aç kalan akbabalar bir evin içinde olan köpeği gözüne kestirdi.

23.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:42
Şili'de aç kalan akbabalar evcil köpeklere üşüştü
Tuba KARA, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan Şili'de, aç kalan akbabalar bir evin içinde olan köpeği gözüne kestirdi. Evin balkonuna konan ve uzun süre köpeği avlamaya çalışan akbabanın o anları ev sahibi tarafından görüntülendi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan Şili'nin başkenti olan Santiago'daki Las Condes kentinde, aç kalan 2 akbaba, Gabriela Leonardi adlı kişinin evinin balkonuna kondu. Üç Fransız kanişi sahibi olan Leonardi, akbabaların camekan ardından köpeklerine ulaşmaya çalıştığı anları cep telefonu ile an be an kayda aldı.
KÖPEKLERİN KORKU ANLARI KAMERADA
Görüntülerde, akbabaları farkeden köpekler panikleyerek havlamaya başlarken, akbabalardan birinin kendisine havlayan köpeğe ulaşmak için pencereyi gagalamaya başladığı görülüyor. Kuşların zararsız olduğuna ve sadece evcil hayvanlarıyla oynamak istediğine inanan ve onlar için balkonuna su bırakan Leonardi, 'Akbabalar şu anda buraya çok fazla geliyor ama özellikle sosyal izolasyondan beri kesinlikle daha sık geleceklerdirdedi. Öte yandan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan bazı ülkelerin kentlerinde ıssızlaşan sokaklara vahşi hayvan ve kuşların çıktığı görülüyor DHA? DIŞ ? Şili’de aç kalan akbabalar evcil köpeklere üşüştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Şili, DHA, Güncel , Haber
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