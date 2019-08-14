DHA DIŞ- Şili'de bina çöktü 6 ölü

Şili'de bir binanın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Belediye başkanı çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını duyurdu.

Şili'nin Valparaiso şehrindeki Huito ve Aldunate sokaklarının kesiştiği noktada binanın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken; Valparaiso Belediye Başkanı Jorge Martinez, çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığını söyledi.

Binanın çökmesi sonucu bölgedeki 2 evin de hasar gördüğü belirtilirken, 6 ve 7 yaşlarında 2 çocuğun kurtarıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA