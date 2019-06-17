17.06.2019 12:27
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DHA DIŞ - Sirkteki gösteride eğitmen devenin üzerinden düştü

Sirkteki gösteride eğitmen devenin üzerinden düştüRusya (DHA) ? Rusya'da bir sirkteki gösteride, devenin üzerinde seyircileri selamlayan kadın eğitmen, hayvanın huysuzlanmasıyla yere düşerek yaralandı.

DHA DIŞ - Sirkteki gösteride eğitmen devenin üzerinden düştü
Rusya (DHA) ? Rusya'da bir sirkteki gösteride, devenin üzerinde seyircileri selamlayan kadın eğitmen, hayvanın huysuzlanmasıyla yere düşerek yaralandı.
Olay, Rusya'nın Bryansk bölgesinde yer alan Klimovo şehrinde bir sirkte meydana geldi. Seyircilerden birinin kayda aldığı görüntülerde; bir deve ile üzerindeki eğiticisinin gösteri için sahnede yer aldığı görülüyor. Devenin üzerindeki eğitici kadın, seyircileri selamlayarak sahnede bir tur atıyor. Devenin ani hareketi ile kadın eğitici yere düşüyor. Diğer eğitici, deveyi sakinleştirirken, kulisten gelen bir kişi yerdeki kadını kulise taşıyor.
Kuliste, kolu kırıldığı belirlenen kadın eğiticinin sağlık ekipleri tarafından gerekli müdahale yaptıktan sonra hastaneye götürüldüğü öğrenildi.DHA DIŞ - Sirkteki gösteride eğitmen devenin üzerinden düştü
Kaynak: DHA
Rusya Federasyonu, DHA, Güncel

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