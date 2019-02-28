28 Şubat 2019, 23:08
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Dha Dış - Somali'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 5 Ölü

Dha Dış - Somali

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araç patladı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araç patladı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basın patlamanın şehrin en işlek noktalarından olan Maka Al Mukaram caddesinde meydana geldiğini; en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini; çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

Patlama sonrası araçlar yandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlama sonrası yanana araçlar

Ambulansların görüntüsü

İnsanların görüntüsü

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Kaynak: DHA