Dha Dış - Somali'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 5 Ölü

Somali
'nin başkenti Mogadişu
'da bomba yüklü araç patladı, 5 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basın patlamanın şehrin en işlek noktalarından olan Maka Al Mukaram caddesinde meydana geldiğini; en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini; çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.
Patlama sonrası araçlar yandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Patlama sonrası yanana araçlar
Ambulansların görüntüsü
İnsanların görüntüsü
Bölgeden detay
Mogadişu, Somali, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA