DHA DIŞ - Sosyal medya nesli kendini yalnız hissediyor

YouGov pazar araştırma şirketinin yaptığı anket sonuçlarına göre, ABD'deki milenyum neslinin yüzde 20'sinin hiçbir arkadaşı yok.

Bu da milenyum neslinden her beş kişiden birinin tek bir arkadaşının bile olmadığı anlamına geliyor.Milenyum nesli ya da 'Y kuşağı' 2000'li yılların başında yetişkinliğe erişmiş kişileri tanımlamak için kullanılıyor. Ankete katılanların yüzde birinden az bir oranı ise 10'dan fazla arkadaşı olduğu yanıtını verdi.

İngiltere merkezli internet anket ve araştırma şirketi YouGov'un Temmuz ayının başında bin 254 Amerikalı yetişkin ile anket gerçekleştirdi. YouGov araştırmasında, milenyum neslinin neden yalnız olduğunun nedenini doğrudan araştırmazken; bu neslin, önceki nesillerle karşılaştırıldığında daha yalnız hissetmesini sosyal medya ve internet kullanımına bağlıyor. Ankete katılan milenyum neslinin yüzde 30'u her zaman ya da çoğunlukla 'kendini yalnız hissettiği' yanıtını verirken, X neslinin ise yüzde 20'si aynı cevabı verdi.

X nesli, milenyum neslinden önceki 1965- 80 yılları arasında doğanları kapsıyor.

Kaynak: DHA