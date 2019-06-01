01.06.2019 11:18
Haberler» Güncel » Haber

DHA DIŞ - Soygunculardan köpekleri kurtardı

Soygunculardan köpekleri kurtardıArjantin (DHA) - Arjantin'de silahlı saldırganların soymaya çalıştığı adamı, köpekleri kurtardı.

DHA DIŞ - Soygunculardan köpekleri kurtardı
Arjantin (DHA) - Arjantin'de silahlı saldırganların soymaya çalıştığı adamı, köpekleri kurtardı.
Olay Arjantin'in Quilmes şehrinde meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda bir soyguncunun, aracını yıkayan adamın arkasından yaklaşarak, silah dayayıp adamı tehdit ettiği; diğer soyguncunun ise evin etrafında olduğu gözlendi. Görüntülerde araçta oturmakta olan ve soygunun ilk saniyelerinde durumu fark eden 2 köpeğin bir anda dışarı fırlayarak soyguncuları kovaladıkları görülüyor. Polis, kaçan soyguncuları arıyor. DHA DIŞ - Soygunculardan köpekleri kurtardı
Kaynak: DHA
Güncel