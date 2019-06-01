DHA DIŞ - Soygunculardan köpekleri kurtardı

Arjantin 'de silahlı saldırganların soymaya çalıştığı adamı, köpekleri kurtardı.

Olay Arjantin'in Quilmes şehrinde meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda bir soyguncunun, aracını yıkayan adamın arkasından yaklaşarak, silah dayayıp adamı tehdit ettiği; diğer soyguncunun ise evin etrafında olduğu gözlendi. Görüntülerde araçta oturmakta olan ve soygunun ilk saniyelerinde durumu fark eden 2 köpeğin bir anda dışarı fırlayarak soyguncuları kovaladıkları görülüyor. Polis, kaçan soyguncuları arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Silahlı soyguncunun adamın arkasından yanaşması

Diğer soyguncunun evin bahçesinden çıkması

Köpeklerin araçtan çıkması

Soygunculara saldırması

Soyguncuların kaçışı

Kaynak: DHA