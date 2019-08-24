Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ - Soyuz MS-14, uzay istasyonuna zamanında ulaşamadı

Soyuz MS-14, uzay istasyonuna zamanında ulaşamadıRusya, (DHA) ? Rusya'nın ilk insansı robotunu taşıyan Soyuz uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) zamanında ulaşamadığı belirtildi.

24.08.2019 10:02
DHA DIŞ - Soyuz MS-14, uzay istasyonuna zamanında ulaşamadı
Soyuz MS-14, uzay istasyonuna zamanında ulaşamadı
Rusya, (DHA) ? Rusya'nın ilk insansı robotunu taşıyan Soyuz uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) zamanında ulaşamadığı belirtildi.
Rus haber ajansı RIA Novosti'de yer alan habere göre, Rusya'nın ilk insansı robotu Fedor'u taşıyan Soyuz MS-14 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) zamanında ulaşamadı. Yetkililer, Soyuz'un istasyona ulaşması için yeni bir girişimde bulunmasının mümkün olup olmadığını değerlendiriyor.
Soyuz MS-14 uzay aracı dün Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı ve Fedor'un istasyonda kalmasının yanı sıra kozmonotlara yardım edip, bilgi toplaması bekleniyordu.
DHA DIŞ - Soyuz MS-14, uzay istasyonuna zamanında ulaşamadı

DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:48   Venedik değil Samsun
11:48   Sivas'ın gölleri denizi aratmıyor
11:47   Gürün'de yollar yenileniyor
11:46   Özalp Kaymakamı Vardar, vatandaşlarla vedalaştı
11:46   Seydişehir'de geçen hafta etkili olan sağanak patates üreticisini vurdu
11:44   Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü
11:44   KONYA Havuzda bulunan ördekler kirlilik nedeniyle öldü iddiası