Dha Dış - Strazburg'da Polis 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Silahlı Saldırganı Arıyor

Fransa İçişleri Bakanı
, Almanya
sınırındaki Strazburg
şehir merkezindeki silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğünü; 12 kişinin de yaralandığını söyledi. Noel için kurulan çarşı yakınlarında düzenlenen saldırıda failin kimliğinin bilindiği, arama çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yerinden, olay sonrası kaydedilen görüntüler
Silah sesleri
Polisin çevrede saldırganları araması
Polisin olay yerindeki incelemesi
(GÖRÜNTÜLER DGS'DE)
Fransa,Polis,Strazburg
12 Aralık 2018 Çarşamba 09:39