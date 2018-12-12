12 Aralık 2018, 09:39
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Dha Dış - Strazburg'da Polis 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Silahlı Saldırganı Arıyor

Dha Dış - Strazburg

Fransa İçişleri Bakanı, Almanya sınırındaki Strazburg şehir merkezindeki silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğünü; 12 kişinin de yaralandığını söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı, Almanya sınırındaki Strazburg şehir merkezindeki silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğünü; 12 kişinin de yaralandığını söyledi.  Noel için kurulan çarşı yakınlarında düzenlenen saldırıda failin kimliğinin bilindiği, arama çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden, olay sonrası kaydedilen görüntüler

Silah sesleri

Polisin çevrede saldırganları araması

Polisin olay yerindeki incelemesi

(GÖRÜNTÜLER DGS'DE) Fransa,Polis,Strazburg
12 Aralık 2018 Çarşamba 09:39