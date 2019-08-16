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DHA DIŞ- Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı

Sudan'da aşırı yağışlar sonucu 46 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce yerleşim yeri sular altında kaldı.

16.08.2019 09:20 DHA DIŞ- Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı
Sudan'da aşırı yağışlar sonucu 46 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce yerleşim yeri sular altında kaldı. Bazı yerleşim yerlerinin kısmen, bazılarının ise tamamen yıkıldığı bildirildi.

Sudan'da aşırı yağışlarda 18 bölgenin 16'sının etkilendiği belirtildi. Sudan Federal Sağlık Bakanlığı, yağışlar sonucu 46 kişinin hayatını kaybettiğini, 127 yerleşim yerinin sular altında kalarak zarar gördüğünü ve bazılarının tamamen yıkıldığını; 1,606 çiftlik hayvanının da sele kapılarak telef olduğunu duyurdu.

Zarar gören 127 yerleşim yerinin arasında okulların, hastanelerin ve camilerin de olduğu ifade edildi.

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Sudan, Güncel

Kaynak: DHA

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