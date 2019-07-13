13.07.2019 12:48
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DHA DIŞ - Süratle girdiği gişedeki aracı hurdaya çevirdi, aile komada

Süratle girdiği gişedeki aracı hurdaya çevirdi, aile komadaHırvatistan, (DHA) ? Hırvatistan'da otoyol gişesine aşırı hızla giren bir otomobil, gişede bekleyen otomobile arkadan çarptı.

DHA DIŞ - Süratle girdiği gişedeki aracı hurdaya çevirdi, aile komada
Hırvatistan, (DHA) ? Hırvatistan'da otoyol gişesine aşırı hızla giren bir otomobil, gişede bekleyen otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucunda ağır yaralanan öndeki araçtaki 3 kişilik ailenin komada olduğu duyuruldu.
Kaza, başkent Zagreb ve Varazdin şehri arasındaki otoyolda meydana geldi. Otoyol ödeme gişesinde bekleyen otomobile arkadan gelen aşırı süratli başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu gişeye kadar uçan araç hurdaya döndü. Arkadan çarpılan otomobilin içinde bulunan anne, baba ve çocuk itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle 45 dakikada çıkarılabildi. Aile fertlerinin komada oldukları bildirildi. DHA DIŞ - Süratle girdiği gişedeki aracı hurdaya çevirdi, aile komada
Kaynak: DHA
Hırvatistan, TEM Otoyolu, DHA, Güncel

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