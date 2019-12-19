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Dha dış ' suriye'de beyaz baretliler ölümden döndü' o anlar kamerada

DHA DIŞ ' Suriye'de Beyaz Baretliler ölümden döndü' O anlar kameradaSuriye (DHA) - Suriye'de rejim güçleri ve Rus savaş uçakları, hava saldırılarını sürdürüyor.

19.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:30
DHA DIŞ ' 'de Beyaz Baretliler ölümden döndü' O anlar kamerada
Suriye (DHA) - Suriye'de rejim güçleri ve Rus savaş uçakları, hava saldırılarını sürdürüyor. İdlib'in çevresindeki kasaba ve köylere düzenlenen hava saldırılarında yine birçok insan hayatını kaybetti, yaralandı. Bölgede kurtarma ve sağlık hizmeti veren Beyaz Baretliler ise bugün Mardikh köyündeki çalışmaları sırasında ölümden döndü. Savaş uçaklarının attığı bombalar, kurtarma ekiplerinin hemen yakınlarına düştü. Saldırıda Beyaz Baretliler'den ve sivil vatandaşlardan yaralananlar oldu. O anları ise bir Beyaz Baretli'nin kask kamerası kaydetti.
DÜNKÜ SALDIRILARDA 12 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Dün düzenlenen hava saldırılarında, Maar Şurin'de 2, Tel Mennis'te 2, Maar Şemşe'de 2, Deyr Şarki'de 2 ve Maasaran köyünde 4 kişi olmak üzere toplamda 12 kişi yaşamını yitirmiş; 14 kişi de yaralanmıştı.
Dha dış ' suriye'de beyaz baretliler ölümden döndü' o anlar kamerada

Suriye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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