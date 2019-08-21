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DHA DIŞ- Sürücü, polisi yolda böyle sürükledi

Ukrayna'da polis tarafından durdurulan sürücü, aniden gaza bastı.

21.08.2019 13:58 DHA DIŞ- Sürücü, polisi yolda böyle sürükledi
Ukrayna'da polis tarafından durdurulan sürücü, aniden gaza bastı. Otomobilin kapısına tutunan polis, yolda sürüklendi. Sürücünün 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Olay, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde meydana geldi. Polis çevirmesinde durdurulan sürücü, polisle konuştuğu sırada aniden gaza bastı. Kaçan sürücünün otomobilinin kapısına tutunan polis, yolda metrelerce sürüklendi. Polisin, olayda hafif yaralandığı belirtilirken; gözaltına alınan sürücünün 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü
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-Polisin otomobilin kapısına tutunarak sürüklendiği anlar



Ukrayna, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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