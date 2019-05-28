Tayland'da dengesini yitiren kamyonet, pikapın üzerine devrildi

Tayland'da bir kamyonet trafikte kontrolden çıktı ve kasasında insan taşıyan bir pikapın üzerine devrildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kasasında tüp taşıyan bir kamyonet, trafikte kontrolden çıkarak önünde seyreden 2 pikapın arasına hızla girdi. Dengesini yitiren kamyonet, kasasında insan taşıyan sol taraftaki pikapın üzerine devrildi. Kameraya yansıyan görüntülerde çevredeki vatandaşların kazazedelerin yardımına koştuğu görüldü. Ayrıca, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Pikapın kasasında bulunanlardan birinin kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilirken; diğerlerinin durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: DHA