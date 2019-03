Dha Dış - 'the Vessel' Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Kaynak: DHA

Dha DIŞ - 'The Vessel' ziyaretçi akınına uğruyor DHA ) ? ABD'nin New York şehrinde birbiriyle bağlantılı bir dizi merdivenden oluşan ve 'The Vessel' olarak adlandırılan yapı ziyaretçilere açıldı.ABD'nin New York şehrinin 5 ana bölgesinden biri olan Manhattan'ın Batı Yakası'nda bulunan Hudson Yards için, İngiliz tasarımcı Thomas Heatherwick tarafından tasarlanan 'The Vessel' ziyaretçilere kapılarını açtı.Ziyaretçi akınına uğrayan yapı, bal peteği formunda ve birbiriyle bağlantılı bir dizi merdivenden oluşuyor. Yapıda toplam 154 merdiven ve 2 bin 500 basamak bulunurken, 80 de bağlantı noktası bulunuyor.