14.06.2019 14:50
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DHA DIŞ - Tiktok kullanması yasaklanınca zehir içip intihar etti

Tiktok kullanması yasaklanınca zehir içip intihar ettiSibel DENİZ, (DHA) ? Hindistan'da 2 çocuk annesi 24 yaşındaki bir kadın, kocası TikTok adlı uygulamayı kullanmasını yasakladığı için zehir içerek intihar etti.

DHA DIŞ - Tiktok kullanması yasaklanınca zehir içip intihar etti
Sibel DENİZ, (DHA) ? Hindistan'da 2 çocuk annesi 24 yaşındaki bir kadın, kocası TikTok adlı uygulamayı kullanmasını yasakladığı için zehir içerek intihar etti. Kadın, zehir içtiği o anları kayda alarak eşine gönderdi.
Olay, Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde Perambalur şehrinde meydana geldi. Shiva adlı adam, eşi Anitha'nın video oluşturma ve paylaşma uygulaması olan TikTok'ta çok fazla vakit geçirdiği, çocukları ihmal ettiği ve bunun bir bağımlılığa dönüştüğü gerekçesiyle uygulamayı kullanmasını yasakladı.
Bunun üzerine Anitha, zehir içerek intihar etti. Anitha zehir içtiği anları da kayda alarak videoyu WhatsApp üzerinden o sırada çalışmak için Singapur'da bulunan kocası Shiva'ya gönderdi. Görüntülerde Anitha'nın, beyaz bir şişeden siyah bir sıvı içtiği görülüyor. Görüntüleri izleyen Shiva, durumu hemen akrabalarına bildirdi. Eve giden akrabalar ise kadını hemen hastaneye götürdü ancak Anitha hastanede hayatını kaybetti.
BU İLK 'TİKTOK ÖLÜMÜ' DEĞİL
Yerel medya, Ocak ayında Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'de 15 yaşındaki bir kızın, TikTok uygulamasında çok fazla vakit geçirdiği gerekçesiyle kendisini ikaz eden büyükannesine kızarak, doğum gününde kendini asarak intihar ettiğini; Nisan ayında da Delhi eyaletinde Salman Zakir isimli 19 yaşındaki gencin yine TikTok videosu çekerken yanlışlıkla arkadaşı tarafından vurulduğunu duyurdu.
GEÇİCİ OLARAK YASAKLANMIŞTI
Yaşanan bu ölümlerden sonra Nisan ayında Tamil Nadu'da bulunan Madras Yüksek Mahkemesi, uygunsuz içerikleri gerekçe göstererek uygulamayı yasaklayan geçici bir karar aldı. Bu kararla uygulama Google Play Store ve Apple'ın App Store'undan 25 Nisan'a kadar kaldırılmış, ancak daha sonraki bir kararla uygulamanın yasağı kaldırılmıştı.DHA DIŞ - Tiktok kullanması yasaklanınca zehir içip intihar etti
Kaynak: DHA
Hindistan, DHA, Güncel

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