DHA DIŞ- Tren, hemzemin geçitteki TIR'a böyle çarptı

Tren, hemzemin geçitteki TIR'a böyle çarptı Güncel Kaynak: DHA
ABD, (DHA)- ABD'de hemzemin geçitte kalan otomobil taşıyan bir TIR'a, yük treni çarptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Kaza, Texas'ın El Paso kentindeki demiryolunda meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, otomobil taşıyan bir TIR'ın, hemzemin geçitte durduğu; gelen yük treninin ise TIR'a çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle, TIR'ın arkasında bulunan bir otomobilin havada uçtuğu ve takla atarak rayların kenarında yan durduğu görüldü.
Kazada can kaybı yaşanmadı.