24.06.2019 16:07
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DHA DIŞ - Trump: Artık Hürmüz Boğaz'ında bulunmamıza gerek yok

DHA DIŞ - Trump: Artık Hürmüz Boğaz

– ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin neden hiçbir kazancı olmadan Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye rotalarını koruduğunu sorguladığını söyledi.

– ABD Başkanı Donald Trump , ABD'nin neden hiçbir kazancı olmadan Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye rotalarını koruduğunu sorguladığını söyledi.

Trump, Twitter paylaşımında, "Çin ithal ettiği petrolünün yüzde 91'ini, Japonya yüzde 62'sini Hürmüz Boğazı'ndan geçiriyor. Peki biz neden onların nakliyat rotalarını hiçbir kazancımız olmadan koruyoruz? Tehlikeli olan bu rotada ülkeler kendi gemilerini kendileri korumalılar. ABD dünyanın en büyük enerji üreticisi haline geldi, artık orada bulunmamıza gerek yok. İran 'dan isteklerimiz çok basit, nükleer silah üretmemek ve terörü finanse etmemek" ifadelerini kullandı.

Trump daha önce, Pazartesi günü İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulanacağını belirtirken, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook da ABD'nin İran ile masaya oturmaya hazır olduğunu söylemişti.


- Abd
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri , Donald Trump , Güncel

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