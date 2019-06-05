05.06.2019 15:35
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DHA DIŞ ? Trump destekçisine 'milkshake'li saldırı

DHA DIŞ ? Trump destekçisine 'milkshake'li saldırıİngiltere (DHA) ' ABD Başkanı Donald Trump'ın Londra ziyaretini protesto etmek için toplanan grup, aralarında Trump destekçisi olduğunu fark edince, 'Nazi pisliği' diyerek, Trump destekçisinin kafasına 'milkshake' attı.

DHA DIŞ ? Trump destekçisine 'milkshake'li saldırı
İngiltere (DHA) ' ABD Başkanı Donald Trump'ın Londra ziyaretini protesto etmek için toplanan grup, aralarında Trump destekçisi olduğunu fark edince, 'Nazi pisliği' diyerek, Trump destekçisinin kafasına 'milkshake' attı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere başkenti Londra'yı ziyaretini protesto etmek için toplanan grup, aralarında Trump destekçisi bir kişinin olduğunu fark edince, adama, 'Nazi pisliği' diye bağırdıktan sonra kafasına 'milkshake' attı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Trump destekçisi adamın kafasına atılan milkshake içeceğini eline alarak geri attığı görüldü.
Yerel medya, milkshake saldırısına uğrayan adamın, polis ekipleri tarafından korunarak olay yerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.
İNGİLTERE'DE 'MILKSHAKE' SALDIRILARI YAYGINLAŞIYOR
İngiltere'de kişinin üzerine 'milkshake' içeceği atarak uygulanan bu protesto gittikçe yaygınlaşıyor.
3 Mayıs'ta, Tommy Robinson, kendisini protesto eden bir gence kampanyasını anlattığı sırada, genç protestocu, elindeki 'milkshake' içeceği Robinson'un suratına atmıştı. Bunun karşısında çılgına dönen Robinson, gence yumruklarla saldırmıştı.
Ayrıca, 20 Mayıs'ta ise Brexit Partisi lideri Nigel Farage, Newcastle şehrini ziyareti sırasında 'milkshake'li saldırıya uğramıştı. DHA DIŞ ? Trump destekçisine 'milkshake'li saldırı
Kaynak: DHA
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