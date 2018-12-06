Dha Dış - Trump'ın Amazon ile Savaşı Sürüyor

06 Aralık 2018 Perşembe 12:56



06 Aralık 2018 Perşembe 12:56

ABD Başkanı Donald Trump, internet ticaret devi Amazon ve diğer internet ticaret sitelerine karşı savaşını sürdürüyor.Amazon'u 'ABD'nin kuryesi' olarak nitelendiren Trump, Amerikan Posta Servisi (USPS) nin büyük zarara uğramasının Amazon'un neden olduğunu belirtmişti.2018 mali yılında USPS'nin fiyatlarını artırmasına karşın yaklaşık 4 milyar dolar kaybettiği açıklandı.Trump yönetimi Amerikan posta servisinin yeniden kara geçmesi için atılması gereken adımları belirlemek üzere bir rapor hazırladı.Nisan ayında hazırlanmaya başlayan ve geçtiğimiz salı günün tamamlanan raporda, USPS'nin hem posta hem de paket fiyatlarını piyasada uygulanan fiyatlara göre ayarlama yetkisinin olması gerektiğine vurgu yapıldı.Hazırlanan rapordaki maddelerin sadece Amazon için elektronik ticaret yapan tüm şirketleri bağlayıcılığı olduğu belirtildi.ABD Hazine Sekreteri Steven T. Mnuchin yaptığı basın açıklamasında, USPS'nin sürdürülemez bir finansal yolda olduğunu ve bunun Amerikalı vergi mükelleflerin çok önemli bir ekonomik tehlike oluşturduğuğu kaydetti.Raporda, Amerikan posta servisinin giderek yaygınlaşan dijital ekonomiden dolayı geleneksel mektuplardan, faturalardan ve diğer sıradan postalardan kaybedilen paralar nedeniyle yıllardır zarar ettiği vurgulandı.Trump kişisel hesabından attığı Twitte 'ABD Posta Ofisi'nin Amazon'un kuryesi olmaktan ötürü büyük miktarda para kaybettiği konusunda haklıyım. Amazon bu kayıpları ödemeli ve Amerikalı mükelleflerin üzerine yıkmamalı. Milyarlarca dolar. Posta Ofisi liderlerinin hiç mi aklı fikri yok, ya da var mı?!" ifadelerini kullanmıştı.Trump, Twitter üzerinden birkaç kez sert bir dille eleştirdiği Amazon'u dağıtım ve katılım için gerekenden daha az ödemekle ve posta servisini zarara uğratmakla suçluyor.