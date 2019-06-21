21.06.2019 16:45
Haberler » Güncel » Haber

DHA DIŞ – Trump: İran'a saldırı emrini 10 dakika kala geri çektim

DHA DIŞ – Trump: İran

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, İran'a yapılacak olan saldırının emrini 10 dakika kala geri çektiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya hesabından, İran 'a yapılacak olan saldırının emrini 10 dakika kala geri çektiğini açıkladı.
Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'ın uluslararası sularda ABD ordusuna ait İHA'yı vurması sonucu saldırıya hazırlandık. Saldırıda kaç kişinin öleceğini sordum. Generalin cevabı, '150 kişi efendim' oldu. Saldırıya 10 dakika kala, emri geri çektim. İnsansız hava aracı için orantısız bir saldırı olurdu. Acelem yok. Ordumuz yeniden yapılandı, yeni, gitmeye hazır ve dünyanın en iyisi. İran ABD'ye karşı, dünyaya karşı asla nükleer silah sahibi olmayacak!" dedi


- Abd
Kaynak: DHA
sosyal medya , ABD , donald trump , iran , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:20 Polatlı'da Muhammed Mursi ve Nurmuhammed Tohti anıldı
17:20 Binali Yıldırım Kağıthane'de vatandaşlara seslendi
17:20 Meme kanseri sonrası yüz güldüren tedavi !
17:20 "Kızılelma ile ilgili karar yerinde, diğerleri için itiraz edeceğiz"
17:19 Bakan Akar: Hainler, Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldu
17:19 Gaziantep'te orman yangını
17:19 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Vali Erol'a ziyaret