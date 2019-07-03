DHA DIŞ - Trump: İran çok daha önceden Nükleer Anlaşmayı ihlal ediyordu

– ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşmasına dair açıklamada bulundu.Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) İran'ın, İran Nükleer Anlaşması'nda yer alan limiti aştığını doğrulamasının ardından Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İran, ABD ve hiçbir şey ödemeyen diğer ülkeler ile yaptığı 150 milyar dolarlık (artı 1.8 milyar dolar nakit) Nükleer Anlaşmayı ben başkan olmadan çok daha önceden ihlal ediyordu. ve şimdi stok limitini aştılar. Hoş değil!" ifadelerini kullandı.