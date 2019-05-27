DHA
DIŞ - Trump Japonya
105 adet F-35 almayı planlıyor
Japonya (DHA) ? ABD
Başkanı Donald Trump
, Japonya Başbakanı Shinzo Abe
ile Akasaka Sarayı'nda gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Japonya'nın F-35 almayı planladığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, resmi temasları kapsamında gittiği Japonya'da Akasaka Sarayı'nda Japonya Başbakanı Shinzo Abe
ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Trump, Japonya'nın 105 adet F-35 almayı planladığını söyledi. Ayrıca, Trump, ABD'nin Japonya'nın savunma alanında kendini geliştirme çabalarını desteklediğini belirterek; Japonya tarafından verilen bu siparişin şimdiye kadarki en büyük filo siparişi olduğuna dikkat çekti.
Amerika Birleşik Devletleri
, DHA
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Kaynak: DHA