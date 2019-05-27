27.05.2019 18:09
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DHA DIŞ - Trump Japonya 105 adet F-35 almayı planlıyor

Trump Japonya 105 adet F-35 almayı planlıyorJaponya (DHA) ? ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Akasaka Sarayı'nda gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Japonya'nın F-35 almayı planladığını duyurdu.

DHA DIŞ - Trump Japonya 105 adet F-35 almayı planlıyor
Japonya (DHA) ? ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Akasaka Sarayı'nda gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Japonya'nın F-35 almayı planladığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, resmi temasları kapsamında gittiği Japonya'da Akasaka Sarayı'nda Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Trump, Japonya'nın 105 adet F-35 almayı planladığını söyledi. Ayrıca, Trump, ABD'nin Japonya'nın savunma alanında kendini geliştirme çabalarını desteklediğini belirterek; Japonya tarafından verilen bu siparişin şimdiye kadarki en büyük filo siparişi olduğuna dikkat çekti. DHA DIŞ - Trump Japonya 105 adet F-35 almayı planlıyor Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Donald Trump, Japonya, Güncel
Kaynak: DHA