DHA DIŞ - Trump'tan S-400 yorumu: Neler olacağını göreceğiz

Kabine toplantısında basına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye 'nin S-400 hava savunma sistemini almasına dair "Bu durum üzerine çalışıyoruz, neler olacağını göreceğiz. Ama bu gerçekten adil değil" dedi.

Kabine toplantısında basına konuşan Trump, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasıyla ilgili eski Başkan Barack Obama yönetimi suçlayarak, "Obama yönetimi Patriot'ları satmadı. Türkiye'nin savuma için bunlara ihtiyacı vardı. Sonuç olarak Türkiye bunları alamayınca Rusya'dan S-400'leri almak istedi. Daha sonra 'tamam size Patriot'ları satacağız' dediler. Ancak, Türkiye, buradan almalarına izin verilmeyen savunma sistemi için zaten bir anlaşma imzalamış ve Rusya'ya bunun için para ödemişti. Türkiye, NATO üyesi. 100'den fazla F-35 için sipariş verdiler ve daha fazlası için plan yapıyorlardı. Ancak, şimdi bunları almasına izin verilmiyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump konuyla ilgili, "Türkiye bize karşı çok iyi. Şimdi ise onlara Rusya'dan füze sistemi almak zorunda kaldıkları için bu F-35'leri satamayacağımızı söylüyoruz. Onların içinde bulunduğu durum çok zor, ABD olarak bizim de bulunduğumuz durum çok zor. Bu durum üzerine çalışıyoruz, neler olacağını göreceğiz. Ama bu gerçekten adil değil" dedi.

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-Trump'ın kabine toplantısında konuşması