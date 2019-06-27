27.06.2019 15:21
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DHA DIŞ ? Tunus'ta çifte intihar saldırısı 3 sivil, 6 polis yaralı

DHA DIŞ ? Tunus'ta çifte intihar saldırısı: 3 sivil, 6 polis yaralıTunus, (DHA)- Tunus'ta art arda iki intihar saldırısı düzenlendi.

DHA DIŞ ? Tunus 'ta çifte intihar saldırısı: 3 sivil, 6 polis yaralı
Tunus, (DHA)- Tunus'ta art arda iki intihar saldırısı düzenlendi. İlk saldırıda, 3 sivil ve 2 polis yaralanırken, terörle mücadele birimi binasına yapılan ikinci saldırıda ise 4 polis yaralandı.
İlk intihar saldırısı, Bab El Bhar bölgesindeki Charles de Gaulle caddesi üzerinde devriye gezen bir polis aracına düzenlendi. Saldırıda 3 sivil ve 2 polis yaralandı. Ardından gerçekleşen ikinci intihar saldırısı ise El Gorjani bölgesindeki terörle mücadele birimi binasına düzenlendi. Saldırıda, 4 polis yaralandı.DHA DIŞ ? Tunus'ta çifte intihar saldırısı 3 sivil, 6 polis yaralı
Kaynak: DHA
DHA , Polis , Güncel

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