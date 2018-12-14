Kolombiya'ya Giden Türk Profesör Ramazan Gençay'dan 8 Gündür Haber Alınamıyor

Kolombiya polisi, bir haftadır kayıp olan Prof. Dr. Ramazan Gençay'ın yanında görülen son kişiyi arıyor. Gençay'ın kaybolduktan sonra kredi kartının kullanıldığı ve pasaportunu otelde bıraktığı tespit edildi.

KAYBOLDUKTAN SONRA KREDİ KARTI KULLANILMIŞ

Kolombiya'nın Medellin kentine konferans için gelen Prof. Dr. Ramazan Gençay'dan 6 Aralıktan beri haber alınamıyor. Gençay'ın izini süren Medellin polisi, Profesörün en son 6 Aralık 22.30'da kentteki bir salsa mekanının güvenlik kamerasında görüldüğünü tespit etti. Görüntülerde Gençay'ın henüz kimliği belirlenemeyen kişilerle birlikte olduğu görülüyor. Polis, Gençay'ın 6 Aralık'tan beri kayıp olmasına rağmen, 7-8 Aralık tarihlerinde kredi kartının kullanıldığına dikkat çekti.

PASAPORTU OTEL ODASINDA BULUNDU

Kanada vatandaşlığı da bulunan Gençay'ın eşi Carole, Kanada basınına yaptığı açıklamasında, Gençay'ın pasaportu ve eşyalarının otelde bulunduğunu açıkladı. Kaçırıldığını düşündüğünü söyleyen eşi, Gençay'ın ilaçlarını alamadığından dolayı endişesini getirdi. Carole Gencay, kocasının duygusal karakterli, gezmeyi, salsayı ve yürüyüş yapmayı sevdiğini söyledi.

"ÇOK ENDİŞELİYİZ, UMARIM KISA SÜREDE BULUNUR"

Aynı zamanda Kanada vatandaşlığı da bulunan Gençay hakkında açıklama yapan, Kanada Küresel İlişkiler Kurumu, Kolombiyalı yetkililerle iletişim halinde olduklarını açıkladı. Gençay'ın çalıştığı Simon Fraser Üniversitesi yetkilisi Angela Wilson, "Çok endişeliyiz ve umarım kısa sürede bulunur. Üniversitemiz, Gençay'ın bulunması elinden gelen yardımı yapacak" açıklamasında bulundu. Wilson, soruşturma hakkında herhangi bir ek bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı.