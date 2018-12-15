Dha Dış - Türkiye, İran ve Rusya, 'Suriye Anayasa Komite Listesi' İçin BM Temsilcisiyle Görüşecek

– Türkiye
, İran
ve Rusya
'dan üst düzey yetkililer, Suriye
'de bir anayasa komite listesi oluşturulması için gelecek hafta Birleşmiş Milletler
(BM
) Suriye Özel Temsilcisi Staffan
de Mistura ile bir araya gelecek.
BM'den yapılan resmi açıklamada, Türkiye, İran ve Rusya'dan üst düzey yetkililer gelecek hafta İsviçre
'nin Cenevre
kentinde, Mistura'nın BM Güvenlik Konseyi aylık sunumu öncesi bir araya gelecek ve Suriye'de "güvenilir, dengeli ve kapsayıcı" bir anayasa komitesi oluşturulmasını ele alacak.
Suriye,Rusya Federasyonu,İran,Türkiye
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:14