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DHA DIŞ - Uçağın kanadına tırmanan adam panik yarattı

Uçağın kanadına tırmanan adam panik yarattıNijerya, (DHA)- Nijerya'da bir adam uçak kalkmadan önce uçağın kanadına tırmandı.

20.07.2019 10:52
Uçağın kanadına tırmanan adam panik yarattı
Nijerya, (DHA)- Nijerya'da bir adam uçak kalkmadan önce uçağın kanadına tırmandı. Adamın bu hareketi uçaktaki yolcuların panik yaşamasına neden oldu.
Olay Lagos şehrindeki Murtala Muhammed Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Uçağın içindeki bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, bir adamın Boeing 737 tipi uçağın sol kanadına tırmandığı görüldü. Adamı gören yolcuların panik yaşadığı ve kabin ekibinden uçağın kapısının açılmasını istedikleri bildirildi. Yetkililer, adamın uçağın kanadına nasıl tırmandığını bilmediklerini söylerken, adam polisler tarafından gözaltına alındı. DHA DIŞ - Uçağın kanadına tırmanan adam panik yarattı
Kaynak: DHA
Nijerya, DHA, Güncel

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