03.07.2019 15:15
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DHA DIŞ - Ukrayna'da aralarında Türklerin de olduğu uyuşturucu çetesine operasyon

DHA DIŞ - Ukrayna

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de polisin düzenlediği operasyonlarda 400 kilogram kokainin ele geçirildiği bildirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de polisin düzenlediği operasyonlarda 400 kilogram kokainin ele geçirildiği bildirildi.
Ukrayna Polisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'de yapılan 10'dan fazla baskında, Ukrayna'ya, Latin Amerika ülkelerinden getirildiği tespit edilen 60 milyon dolar değerinde 400 kilogram kokainin ele geçirildiği bildirildi.
Ukrayna Polis Teşkilatı Başkanı Sergey Knyazev, operasyon kapsamında uyuşturucu şebekesi ile bağlantılı olduğu tespit edilen Ukrayna, Hollanda ve Büyük Britanya vatandaşlarının gözaltına alındığını, zanlılar arasında Rus ve Türk vatandaşlarının da bulunduğunun belirlendiğini açıkladı.
Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin mahkeme kararının ardından imha edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Operasyondan görüntüler
-Yakalanan uyuşturucular


- Kerem
Kaynak: DHA
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