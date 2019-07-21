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DHA DIŞ- Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski oyunu kullandı

Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski oyunu kullandıSonat KEREM, KİEV, (DHA) - Ukrayna'da parlamento seçimlerinde, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski oyunu kullandı.

21.07.2019 14:36
Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski oyunu kullandı
Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Ukrayna'da parlamento seçimlerinde, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski oyunu kullandı.
Ukrayna'da erken parlamento seçimleri için oy verme işlemleri sürüyor.
Kiev'de Obolon semtindeki bir lisede oy kullanan Devlet Başkanı Zelenski, gazetecilere yaptığı açıklamada, adil ve dürüst bir seçim yapıldığını söyledi. Yeni kurulacak hükümette nasıl bir başbakan görmek istediği sorulan Ukraynalı lider, Bu kişi tamamen bağımsız ve profesyonel bir ekonomist olmalı dedi.
Ukrayna'da anketlere göre, Zelenski'nin kurucusu olduğu Halkın Hizmetkarı Partisi seçimlerin favorisi. DHA DIŞ- Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski oyunu kullandı
Kaynak: DHA
Parlamento, Ukrayna, Kiev, DHA, Güncel

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