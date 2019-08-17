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DHA DIŞ- Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü, 10 yaralı (EK BİLGİLERLE)

Ukrayna'nın Odessa kentinde bir otelde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

17.08.2019 13:12 DHA DIŞ- Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü, 10 yaralı (EK BİLGİLERLE)
Ukrayna'nın Odessa kentinde bir otelde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Yangın sırasında otelde aralarında 2 Türk vatandaşının da olduğu 200 kişinin bulunduğu bildirildi.

Odessa'da bulunan Tokyo Star Oteli'nde çıkan yangında, 8 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı. Yangının çıktığı sırada otelde 200 kişinin bulunduğu, 136'sının tahliye edildiği belirtildi. Ukrayna Devlet Olağanüstü Haller Servisi'nden yapılan açıklamada, yangın sırasında otelde aralarında 2 Türk vatandaşının da olduğu 29 yabancı ülke vatandaşının bulunduğu belirtildi.
Yangında yaralananlar arasında bir yabancının da olduğu bildirilirken, bu kişinin uyruğu açıklanmadı.
Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-İtfaiye ekiplerinin müdahale anları

-Otelin görüntüsü

DGS Saati 10.07 Tarihi 17.08.2019 - Haber Kodu : 190817031



Ukrayna, Güncel

Kaynak: DHA

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