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DHA DIŞ- Ukrayna'da tütün kaçakçılarına operasyon kamerada

Ukrayna'dan Macaristan'a tütün kaçakçıları, Ukrayna Sınır Muhafızları (SBGS) tarafından yakalandı.

31.07.2019 13:31 DHA DIŞ- Ukrayna'da tütün kaçakçılarına operasyon kamerada
Ukrayna'dan Macaristan'a tütün kaçakçıları, Ukrayna Sınır Muhafızları (SBGS) tarafından yakalandı. O anlar, ekiplerin kameralarına yansıdı.

Zakarpatya bölgesinde meydana gelen olayda, polisin sınırın yakınlarında 2 minibüs fark ettiği ve takibe aldığı bildirildi. Polisin kendilerini takip ettiğini anlayan kaçakçılar, kaçmaya başladı.

Polisin lastiklerine ateş ederek durdurdukları minibüslerden, 104 kutu tütün çıktı. Bu tütünleri Macaristan'a kaçak yollardan sokmaya çalışan kaçakçılar, polis tarafından gözaltına alındı. Polis, tütün kutularına el koydu.

Görüntü Dökümü

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-Polisin kaçak sigaralara el koyma görüntüleri



Macaristan, Ukrayna, Güncel

Kaynak: DHA

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