08.07.2019 09:45
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DHA DIŞ- Ukrayna: Rusya Montrö'yü ihlal ediyor

DHA DIŞ- Ukrayna: Rusya Montrö

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'yı Montrö Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'yı Montrö Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçladı.
Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın, savaş gemilerinin Boğazlardan geçiş haklarını belirleyen Motrö Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddia edildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü ve Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Leonid Zalyubovskiy, Rusya'nın teknik bakım gerekçesiyle boğazlar üzerinden Akdeniz'e denizaltı yığınağı yaptığını, bunun Montrö Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirtti.
Rusya'nın Mortrö Sözleşmesi'ne aykırı hareket ederek 'uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini' savunan Zalyubovskiy, "Gördüğümüz sorunlarla ilgili Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nı bilgilendirdik. Bildiğim kadarıyla, Türkiye'den de bilgi talep edildi. Türkiye konudan haberdar ve incelemeleri yapıyor" dedi.


- Kerem
Kaynak: DHA
Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Rusya, Güncel

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