DHA DIŞ Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklara dezenfekte

Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklara dezenfekteBeril SÖNMEZ, (DHA) ? Dünyaca ünlü futbolcu Christiano Ronaldo evde karantina altında çocuklarının ellerini dezenfekte etti. O anları kaydederek 208 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınladı.Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, örnek olması için çocuklarının ellerini dezenfekte ettiği görüntüleri 208 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınladı. Kendini ve ailesini karantinaya alan Juventus'un yıldız futbolcusu Ronaldo, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınına karşı bireysel olarak alınması gereken tedbirler hakkında hayranlarını bilgilendiriyor.

Kaynak: DHA