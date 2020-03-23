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DHA DIŞ Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklara dezenfekte

Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklara dezenfekteBeril SÖNMEZ, (DHA) ? Dünyaca ünlü futbolcu Christiano Ronaldo evde karantina altında çocuklarının ellerini dezenfekte etti.

23.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:54
DHA DIŞ Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklara dezenfekte
Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklara dezenfekte
Beril SÖNMEZ, (DHA) ? Dünyaca ünlü futbolcu Christiano Ronaldo evde karantina altında çocuklarının ellerini dezenfekte etti. O anları kaydederek 208 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınladı.
Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, örnek olması için çocuklarının ellerini dezenfekte ettiği görüntüleri 208 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınladı. Kendini ve ailesini karantinaya alan Juventus'un yıldız futbolcusu Ronaldo, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınına karşı bireysel olarak alınması gereken tedbirler hakkında hayranlarını bilgilendiriyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Cristiano Ronaldo, DHA, Güncel

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