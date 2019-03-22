Dha Dış – Utrecht Saldırganının Gözaltı Süresi Uzatıldı

– Geçtiğimiz günlerde Hollanda
'nın Utrecht
kentinde meydana gelen, 3 kişinin ölümü ve 5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan tramvay saldırısı şüphelisi Gökmen Tanış'ın gözaltı süresi uzatıldı.
Bugün soruşturma hakiminin karşısına çıkan Tanış'ın kaçma şüphesi dikkate alınarak; suçun boyutlarının anlaşılması için gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi.
Hakim, sadece avukatı ile iletişim kurma hakkı olan Tanış'ın 2 hafta daha gözaltında tutulmasına karar verdi.
Hollanda, Utrecht, Güncel
Kaynak: DHA