DHA DIŞ - Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı

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DHA DIŞ - Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptıRusya (DHA) ? Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptı.Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya'nın Plesetsk Uzay Üssü'nden fırlatılan ve Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptığı belirtildi.Yapılan açıklamada, 'Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketi bugün, yerel saat ile 0923'te Plesetsk Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı' ifadelerine yer verildi.