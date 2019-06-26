26.06.2019 11:35
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DHA DIŞ- Volkswagen, 560 kiralık işçi ile yollarını ayırıyor

DHA DIŞ- Volkswagen, 560 kiralık işçi ile yollarını ayırıyor

Alman otomobil devi Volkswagen'in Kassel kenti yakınlarındaki Baunatal tesislerinde, 560 kiralık işçisini çıkaracağı belirtildi.

Alman otomobil devi Volkswagen 'in Kassel kenti yakınlarındaki Baunatal tesislerinde, 560 kiralık işçisini çıkaracağı belirtildi.
17 bin işçinin çalıştığı VW Baunatal tesislerinde, iş akitleri bu sene sonunda bitecek olan 560 kiralık işçiyle yolların ayrılacağını bildirildi. Alman televizyon kanallarından ARD'de yer alan habere göre, İşyeri İşçi Temsilcisi Başkanı Carsten Bätzold, işletme tesislerinin bu işten çıkarma kararına tepki gösterdi.
Bätzold, "Tesis yetkililerinin, bu sene sonunda iş akitleri bitecek olan 560 emekçinin anlaşmalarını uzatmama planını anlamak mümkün değil. Zira yeterince iş var. Siparişler de zamanında teslim edilemeyecek kadar yoğun" dedi.
VW Baunatal tesisleri müdürü Olaf Korzinovski ise, tesislerindeki işten çıkarmanın; VW'nin akülü araç üretimi ve piyasasındaki gelişmelere bağlı olduğunu söylerken, gelecek iki üç yıl içinde yüzde altılık kar hedeflerine işten çıkarmalarla da olsa ulaşmakta kararlı olduklarını söyledi.
VW, 2016'da, 2020 yılında işletmelerinde yaklaşık 3,7 milyar Euro tasarrufa gideceğini, 27 bini Almanya 'daki çeşitli tesislerinden olmak üzere, dünya çapında 30 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını açıklamıştı.


- Ceylan
Kaynak: DHA
İşçi , Volkswagen , Güncel

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