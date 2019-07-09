09.07.2019 11:16
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DHA DIŞ ? Washington sele teslim oldu

DHA DIŞ ? Washington sele teslim olduABD, (DHA) ? ABD'de sağanak yağışlar sonucu, sel meydana geldi.

DHA DIŞ ? Washington sele teslim oldu
ABD, (DHA) ? ABD'de sağanak yağışlar sonucu, sel meydana geldi.
Yağışlar başkent Washington'da hayatı olumsuz etkiledi. Ulusal Meteoroloji Servisi'nin (NWS) açıklamasına göre, tarihin en yağışlı Temmuz günlerinden birini geçiren Washington'da ulaşım durma noktasına geldi. Otomobiller yollarda kalırken, Virginia Square Metro İstasyonu'nun tavanının su sızdırması sonucu metro seferleri de yapılamadı. Yağışlar, Maryland ve Virginia eyaletlerinde etkili olurken vatandaşlara uzun süre elektrik verilemedi.
Yetkililer, yaşanan sağanak yağış ve sel sonucunda ölü ya da yaralı olmadığını bildirdi. DHA DIŞ ? Washington sele teslim oldu
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Washington, DHA, Güncel

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