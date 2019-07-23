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DHA DIŞ - Yanan otomobildeki patlama yürekleri ağza getirdi

Yanan otomobildeki patlama yürekleri ağza getirdiABD (DHA) ? ABD'de etkili olan fırtına nedeniyle araçların üzerine devrilen elektrik direğinin neden olduğu yangın ve iki otomobilin patlama anı kameralara yansıdı.

23.07.2019 10:08
Yanan otomobildeki patlama yürekleri ağza getirdi
ABD (DHA) ? ABD'de etkili olan fırtına nedeniyle araçların üzerine devrilen elektrik direğinin neden olduğu yangın ve iki otomobilin patlama anı kameralara yansıdı.
Olay, ABD'nin Michigan eyaletinin Ann Arbor şehrinde meydana geldi. Şehirde etkili olan fırtına nedeniyle bazı elektrik direkleri araçlarına üzerine devrildi. Sosyal medyada yer alan bir videoda, araçların üzerine devrilen elektrik direğinin neden olduğu yangın ve yanan iki otomobilin patlama anı yer aldı. Patlamanın 'Ann Arbor Sanat Fuarı' yakınlarında meydana geldiği ve çevredeki bölge sakinlerinde paniğe neden olduğu belirtilirken; patlamada kimsenin yara almadığı duyuruldu. DHA DIŞ - Yanan otomobildeki patlama yürekleri ağza getirdi
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

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