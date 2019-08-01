Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ- Yemen'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü

Yemen'de bir polis merkezine bombalı araçla saldırı düzenlendi.

01.08.2019 10:22 DHA DIŞ- Yemen'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü
Yemen'de bir polis merkezine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Saldırı, Yemen'in Aden şehrinde düzenlendi. Yerel medya, saldırının askeri personelin mezuniyet töreni sırasında, geçit töreni yapılırken gerçekleştirildiğini bildirdi. Saldırı sonucunda, 3 kişi hayatını kaybederken, birçok polis görevlisi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altında alındı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki birçok bina hasar gördü.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Patlama sonrası hasar gören binaların görüntüsü
-Patlama bölgesine toplanmış insanlar



Polis, Yemen, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:42   "Mağaza açılışları istihdamı büyüttü"
13:41   ATO Başkanı Baran: "Faiz indiriminde ilk adımın devamını bekliyoruz"
13:41   FETÖ'nün sözde "büyük bölgecisi" hakkında hapis istemi
13:41   Müzisyen, Marmaris'te kaldığı otel odasında ölü bulundu
13:40   Nusaybin'de HDP ve DBP binalarında kaçak elektrik tespiti
13:40   DHA YURT BÜLTENİ-9
13:40   "gri" kategorideki terörist tutuklanarak cezaevine götürüldü