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DHA DIŞ- Yemen'de bombalı araçla saldırı 3 ölü

Yemen'de bombalı araçla saldırı 3 ölüYemen, (DHA)- Yemen'de bir polis merkezine bombalı araçla saldırı düzenlendi.

01.08.2019 10:26
DHA DIŞ- Yemen'de bombalı araçla saldırı 3 ölü
Yemen'de bombalı araçla saldırı 3 ölü
Yemen, (DHA)- Yemen'de bir polis merkezine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Saldırı, Yemen'in Aden şehrinde düzenlendi. Yerel medya, saldırının askeri personelin mezuniyet töreni sırasında, geçit töreni yapılırken gerçekleştirildiğini bildirdi. Saldırı sonucunda, 3 kişi hayatını kaybederken, birçok polis görevlisi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altında alındı.
Patlamanın etkisiyle çevredeki birçok bina hasar gördü.

Yemen, Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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