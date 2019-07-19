Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ- Yeni Zelanda'da doğalgaz patlaması 6 yaralı

Yeni Zelanda'da doğalgaz patlaması 6 yaralıYeni Zelanda, (DHA)- Yeni Zelanda'da bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında 6 kişi yaralandı.

19.07.2019 14:48
Yeni Zelanda'da doğalgaz patlaması 6 yaralı
Yeni Zelanda, (DHA)- Yeni Zelanda'da bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında 6 kişi yaralandı. Çevredeki 17 ev de zarar gördü.
Doğalgaz patlaması, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinin kuzeyindeki Northwood bölgesindeki bir evde meydana geldi. Patlamada yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bir kısmının durumunun ağır olduğu belirtildi. Yetkililer, patlamanın meydana geldiği evin çevresindeki, 5'i ağır olmak üzere 17 evin hasar gördüğünü duyurdu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, ortalığın savaş alanını andırdığı belirtildi. DHA DIŞ- Yeni Zelanda'da doğalgaz patlaması 6 yaralı
Kaynak: DHA
Yeni Zelanda, DHA, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:20   Sokak hayvanları için tezgah açtılar
16:20   Karabük'ten kısa kısa
16:19   Hasine'yi çekiçle öldürülen sevgilisi tutuklandı
16:19   Tefeci operasyonu
16:19   Cinayet hükümlüsü firari memleketinde yakalandı
16:18   Isparta'daki ölümlü kazalar 75 azaldı
16:18   Berber, kazada öldü