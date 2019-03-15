15 Mart 2019, 07:32
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Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısı Sonrası Dehşete Düşüren Görüntüler Ortaya Çıktı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen silahlı saldırı sonrası olay yerinden dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu saldırıda adeta can pazarı yaşandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıkarken, saldırı sonrası yaşanan can pazarı da dehşet anlarının boyutunu gözler önüne serdi.

SALDIRI ESNASINDA CAMİDE 200 KİŞİ VARDI

Hagley Park bölgesindeki Al Nur Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi. El Nur Camisi'ndeki görgü tanıkları, saldırgandan kaçıp, canlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlattı. Saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

SİLAHLI SALDIRGAN CAMİYE GİRİP ART ARDA ATEŞ AÇTI

Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi. Görgü tanıkları siyah giyimli uzun namlulu silahı olan bir saldırganın camiye girdiğini art arda ateş etmeye başladığını söyledi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA, OKULLAR TATİL EDİLDİ

ChristChurch'te okullar tatil edildi, halkın camilerden uzak durması istendi. Başbakan Jacinda Ardern, "Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri" dedi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

BANGLADEŞ MİLLİ TAKIMI SALDIRI SIRASINDA OLAY YERİNDEYDİ

Cuma Namazı için camiye giden Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın da saldırı sırasında olay yerinde olduğu belirtilirken, takımın kondisyon antrenörü Mario Vallavarayen, oyuncuların saldırı sırasından otobüste olduğunu ve araç yanaşmaya çalıştığı sırada saldırı olduğunu söyledi.

"ÖLEN VE YARALANANLAR ARASINDA TÜRK YOK"

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti. Büyükelçi Ergin, iki ayrı saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İşte ülkeyi sarsan saldırı sonrası olay yerinden kareler;

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Yeni Zelanda, 3. Sayfa, Dünya, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (9)
ADINIZI YAZIN: ZALİMLER HİÇ BİR ZAMAN İFLAH OLMAYACAKLAR. . .
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ATINOĞLU: adam fena taramış sanki oyun gibi. . nasıl piskopatsa manyaklar
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HİLAL: BU KÖTÜLÜĞÜ YAPANLAR OLDUKLARI YERDE KURUSUN İNŞALLAH
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FİKRET : Elinize ne geçti ? Söyleyin? Yazık olmuş Allah rahmet eylesin.
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MARKO : başkent wellingtonda yaşayan arkadaşımla az önce görüştüm saldırıya yapanda müslüman.sbah dediklerimin arkasındayımmüslümalların olduğu yerde kaos kavga adam öldürme bitmez bu kadar
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