Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısı Sonrası Dehşete Düşüren Görüntüler Ortaya Çıktı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıkarken, saldırı sonrası yaşanan can pazarı da dehşet anlarının boyutunu gözler önüne serdi.

SALDIRI ESNASINDA CAMİDE 200 KİŞİ VARDI

Hagley Park bölgesindeki Al Nur Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi. El Nur Camisi'ndeki görgü tanıkları, saldırgandan kaçıp, canlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlattı. Saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

SİLAHLI SALDIRGAN CAMİYE GİRİP ART ARDA ATEŞ AÇTI

Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi. Görgü tanıkları siyah giyimli uzun namlulu silahı olan bir saldırganın camiye girdiğini art arda ateş etmeye başladığını söyledi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA, OKULLAR TATİL EDİLDİ

ChristChurch'te okullar tatil edildi, halkın camilerden uzak durması istendi. Başbakan Jacinda Ardern, "Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri" dedi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

BANGLADEŞ MİLLİ TAKIMI SALDIRI SIRASINDA OLAY YERİNDEYDİ

Cuma Namazı için camiye giden Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın da saldırı sırasında olay yerinde olduğu belirtilirken, takımın kondisyon antrenörü Mario Vallavarayen, oyuncuların saldırı sırasından otobüste olduğunu ve araç yanaşmaya çalıştığı sırada saldırı olduğunu söyledi.

"ÖLEN VE YARALANANLAR ARASINDA TÜRK YOK"

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti. Büyükelçi Ergin, iki ayrı saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İşte ülkeyi sarsan saldırı sonrası olay yerinden kareler;

Kaynak: DHA